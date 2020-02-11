banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119390
ALTIN
304.551
DOLAR
6.0305
STERLİN
7.8023
EURO
6.5753
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Kim akıllı, kim aptal?
Kim akıllı, kim aptal?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Devlet kaçarsa anarşi doğar
Devlet kaçarsa anarşi doğar

Meclis Başkanı Uluçay, Güzelyurt Okçuluk Derneği Heyetini Kabul Etti

ULUÇAY: “DEVLET VE HÜKÜMET ELİNDEN GELEN KATKININ FAZLASINI VERMELİ”

Meclis Başkanı Uluçay, Güzelyurt Okçuluk Derneği Heyetini Kabul Etti

ULUÇAY: “DEVLET VE HÜKÜMET ELİNDEN GELEN KATKININ FAZLASINI VERMELİ”

11 Şubat 2020 Salı 13:04
Meclis Başkanı Uluçay, Güzelyurt Okçuluk Derneği Heyetini Kabul Etti

ULUÇAY: “DEVLET VE HÜKÜMET ELİNDEN GELEN KATKININ FAZLASINI VERMELİ”

POLAT: “OKÇULUK SPORUNUN BİR NEBZE DAHA FAZLA ÖNE ÇIKMASINI VE FARKINDALIK İSTİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Güzelyurt Okçuluk Derneği Başkanı Muharrem Polat ve beraberindekileri kabul etti.

banner317
Dernek Başkanı Muharrem Polat kabulde yaptığı konuşmada, okçuluk sporunun bir nebze daha fazla ön plana çıkması ve farkındalık yaratılması adına ayrıca bu tür faaliyetlerin gençlere faydalarını vurgulamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

ULUÇAY: “DEVLET VE HÜKÜMET ELİNDEN GELEN KATKININ FAZLASINI VERMELİ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da birçok sıkıntıya rağmen özveriyle çalışan sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu çabanın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Uluçay, Güzelyurt bölgesindeki gençlerin bireysel gelişimi için sportif faaliyetlerin önemine işaret ederek, devlet ve hükümet yetkililerinin bu anlamda elinden gelen katkının fazlasını vermesinin gerektiğini kaydetti.

Kabulün basına açık bölümünde Dernek Başkanı Polat, Uluçay’a derneğin flamasını; Uluçay da derneğe Meclis anı tabağını takdim etti.

banner335
Son Güncelleme: 11.02.2020 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar TC Londra Büyükelçisi Yalçın’ı Ziyaret Etti
Başbakan Tatar TC Londra Büyükelçisi Yalçın’ı Ziyaret Etti
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Cumhuriyet Meclisi'nde Güncel Konuşmalar Yapılıyor
Cumhuriyet Meclisi'nde Güncel Konuşmalar Yapılıyor
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne Üye Otellerin Bir Yıllık Karşılaştırmalı Ocak 2020 Doluluk Oranı Açıklandı
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne Üye Otellerin Bir Yıllık Karşılaştırmalı Ocak 2020 Doluluk Oranı Açıklandı
Kapısız: “Asgari Ücretlileri Hiçe Saydınız”
Kapısız: “Asgari Ücretlileri Hiçe Saydınız”
Ubp Milletvekili Berova Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarını Eleştirdi
Ubp Milletvekili Berova Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarını Eleştirdi
“gaynanamın Aşgı” Lefkoşa Akm’de İzleyiciyle Buluşuyor
“gaynanamın Aşgı” Lefkoşa Akm’de İzleyiciyle Buluşuyor
2019’da Üreticilere 22 Milyon 396 Bin Tl Doğrudan Gelir Desteği
2019’da Üreticilere 22 Milyon 396 Bin Tl Doğrudan Gelir Desteği
Mağusa'da tarlaya götürüp tecavüze kalkıştı
Mağusa'da tarlaya götürüp tecavüze kalkıştı
Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...
Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim