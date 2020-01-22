banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123014
ALTIN
296.603
DOLAR
5.9210
STERLİN
7.7776
EURO
6.5669
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Meclis Başkanı Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti.

Meclis Başkanı Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:23
Meclis Başkanı Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Platformun Başkanı Hüseyin Aran, Temmuz 2019’dan beri faaliyet gösterdiklerine işaret ederek dernekleşme aşamasına geldiklerini ve bu vesileyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin geleceğinin emin ellerde olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini ifade ederek, gençlerin gelecek olduğunu belirtti.

banner317
Özellikle örgütlenip sivil toplum örgütü olma yolunda adım atan gençlerle, ülkenin daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını dile getiren Uluçay, kendilerine düşen görevin gençlerin motivasyonunu her zaman yüksek tutarak, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu kaydetti.

Uluçay, “Gençlerimizin özveriyle bu ülkede ortaya koyacakları mücadele, çalışma ve azimle çok daha iyi koşullara ülkemizi götüreceğimizden eminiz. Bugün sizlerin bu adımı inanın ki bizlere yol gösterecektir. Sizleri kutlarım ve çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.01.2020 14:28
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayBağımsız Gençlik Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaoğlanoğlu’nda Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Karaoğlanoğlu’nda Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Karaoğlanoğlu’nda Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Karaoğlanoğlu’nda Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı, 2 Tasarıyı Onayladı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı, 2 Tasarıyı Onayladı
Ydü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı İçin Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı
Ydü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı İçin Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı
Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi turneye Beyarmudu’nda  devam ediyor
Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi turneye Beyarmudu’nda  devam ediyor
Soğuk hava sürecek
Soğuk hava sürecek
“Galette Des Rois” etkinliği düzenleniyor
“Galette Des Rois” etkinliği düzenleniyor
Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti
Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti
Fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Klima motoru hırsızları nakdi teminat ve kefalet senedi imzalamak koşuluyla tutuksuz yargılacak
Klima motoru hırsızları nakdi teminat ve kefalet senedi imzalamak koşuluyla tutuksuz yargılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim