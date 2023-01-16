Meclis Başkanı Töre’den Hasan Kundakçı için taziye mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek ise Türkiye’de hizmet verdiği sürede kahramanca görevini yapan eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum… Değerli Komutanımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dilerim… Sayın Kundakçı, verdiği hizmetlerle daima hatırlanacaktır…Ruhu şad olsun.”