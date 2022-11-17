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Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti

Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti

17 Kasım 2022 Perşembe 11:30
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan görüşmede, Torbalılı bazı gaziler, 1974 Harekatı ile ilgili anılarını da paylaştı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin şehitler ile gazilerin hediyesi ve emaneti olduğunu vurguladı, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine tepki gösteren Avrupa Birliği’ni “Hristiyan kulübü” olarak niteleyerek kınadı.

-Töre: “‘Bayrak inmez, ezan susmaz’ parolamızdır”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Heyetini kabulünde, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı’nın adadan çekilmesinden sonra 96 yıl boyunca Mehmetçikleri beklediğini ve 20 Temmuz 1974’te Mehmetçiğin adaya geldiğini belirterek, “Çok şükür kavuştuk” dedi.

Harekat öncesinde Rumların Kıbrıs Türk Kuvvetlerini hafife aldığını ve Enosis hedefine devam ettiğini ifade eden Töre, 1974 Harekatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakanı olan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı olan Necmettin Erbakan’ı ve şehitleri rahmetle andı.

Türk ordusunun adadan çıkması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) son bulması adına oyunların devam ettiğini söyleyen Töre, KKTC’nin şehitler ile gazilerin hediyesi ve emaneti olduğunu vurguladı.

Töre, “KKTC yoluna devam edecek. Bu Cumhuriyeti bizden sonraki nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Türk milleti söz konusu istiklalse birleşir. Bıçak kemiğe dayanmasın, bu millet bir olur, gereğini yerine getirir. Oyunlar oynanıyor. Avuçlarını yalasınlar, hiçbir şey yapamazlar” diye konuştu.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamaya da değinen Töre, Avrupa Birliği’ni “Hristiyan kulübü” olarak niteleyerek kınadı.

Töre, 15 Kasım’da Rumların KKTC’nin kuruluşu dolayısıyla yaptığı protesto eyleminde KKTC bayrağı yakmalarına da, “Bunlar barışa hizmet eden davranışlar değil… Rumlar maalesef fanatik Türk düşmanlığını devam ettiriyor” diyerek tepki gösterdi.

KKTC devletinden ve egemenlikten vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Töre, “Gönüllerimizde, göklerde ve makamlarımızda iki bayrak vardır. ‘Bayrak inmez, ezan susmaz’ parolamızdır” dedi.

- Tekin

İzmir’e bağlı Torbalı İlçesi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalılı Kıbrıs gazilerinin yıllar sonra Belediye’nin düzenlediği organizasyonla Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Tekin, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye kendilerini kabul ederek görüştüğü için teşekkür de etti.

Görüşmede Torbalılı bazı gaziler, 1974 Harekatı ile ilgili anılarını da anlattı.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 11:45
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