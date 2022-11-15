banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden alma ve atamalar yapıldı
Şentop: KKTC er veya geç tanınacak
Son Dakika
Şentop: KKTC er veya geç...
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar boşa gitti
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar...
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
Çaldığı tableti takas etti!
Çaldığı tableti takas etti!
banner404

Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

15 Kasım 2022 Salı 19:45
Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı temsilen KKTC'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen ise Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Canaltay, Meclis İdare Amiri Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis Başkanlık Divan üyesi milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve Şifa Çolakoğlu hazır bulundu.

- Töre: “Sonraki nesillere KKTC’yi sapasağlam devretmek bizim asli görevimizdir”

Töre, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin KKTC’yi ilan eden bir meclis olduğuna dikkat çekerek, her millete devlet kurmanın nasip olmadığını ancak Anavatan Türkiye’nin desteği ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesiyle devlet sahibi olunduğunu ve bugün bu devletin 39 yaşına geldiğini kaydetti.

Cumhuriyetin nesilden nesile devam edeceğini ve asli görevlerinin kendilerine emanet edilen KKTC’yi sapasağlam sonraki nesillere bırakmak olduğunu belirten Töre, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” sözünü hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için önemine de değinen Töre, ”Biz Osmanlı Devleti döneminde Kıbrıs’a gelip, buralara yerleşen Kıbrıs Türk halkıyız. Türkiye’nin ayrılmaz bir parçasıyız” dedi ve Türkiye ile olan ilişkilerin ve dayanışmanın artarak devam edeceğini ifade etti.

Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye yeni Cumhuriyet Meclisi binası yapıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Töre, mevcut binanın çok eski olduğunu, yeni bina sayesinde milletvekillerinin çok daha verimli şekilde çalışabileceğini aktardı.

Töre, “Yola hep beraber devam edeceğiz çünkü davamız müşterek bir davadır, milli bir davadır” dedi.

- Şentop: “Türkiye olarak KKTC’nin her zaman yanında olacağız, geleceğe, istikbale beraber yürüyeceğiz”

TBMM Başkanı Şentop ise, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı tekrardan kutlayarak, ebediyete kadar güçlü, müreffeh, bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi temennisinde bulundu.

KKTC’nin Türkiye’de için önemine dikkat çeken Şentop, bunun geçmişte de bu şekilde olduğunu, 50’li yıllardan itibaren Kıbrıs Türklerine yaşatılan zalimane muameleler, katliamlar karşısında Türkiye’nin her şehrinde, mitingler, toplantılar düzenlenerek, Kıbrıs Türkü’ne destek verildiğini kaydetti.

Lozan Antlaşması ve ardından Türkiye’nin garantör devlet olarak bulunduğu Zürih ve Londra Antlaşmalarına değinen Şentop, söz konusu uluslararası antlaşmaların kendilerine verdiği yetki ve görevi yerine getirmek üzere 1974 yılında Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bunun sadece Kıbrıs’ın içerisinde yaşanan sorunlardan dolayı olmadığını, Yunanistan’ın üstü örtülü bir şekilde darbe yaptırmak suretiyle buradaki açık müdahalesi üzerine yapıldığını söyledi.

Sonraki süreçte de Türkiye olarak Kıbrıs Türk siyasi liderlerinin tezlerine her zaman destek verdiklerini ifade eden Şentop, 1983’te başka bir çare kalmayınca bağımsızlık ilan edildiğini ancak yine de müzakerelere devam edildiğini dile getirdi. Müzakerelerin, Türk tarafının iyi niyetli, samimi yaklaşımlarının karşılık görmemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu tezle artık yeni bir yola girildiğini kaydeden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu’nda bunu ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni sürecin ilk somut adımının Türk Devletler Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabulü ile gerçeklemiş olduğunu kaydeden Şentop, “Bundan sonra da inşallah daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bu bir süreçtir. Biz buna inanıyoruz ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı ve Nisan ayında Türkiye’nin dönem başkanlığında, İstanbul’da yapılacak Türk Devletler Teşkilatı’nın Parlamenterler Asamblesi’nin 12’nci Genel Kurulu’na KKTC’yi davet etti.

TBMM’de farklı siyasi görüşler ve partiler olmasından dolayı az konuda mutabık kalındığını ancak mutabık kalınan konuların en başında Kıbrıs davası geldiğini söyleyen Şentop, “Bize göre Kıbrıs davası, milli bir davadır. Bundan sonra da, her zaman KKTC’nin yanında olacağız. Birlikte geleceğe, istikbale doğru yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.                                                    

banner360
Son Güncelleme: 15.11.2022 22:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı olarak atandı
Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı olarak atandı
Paşa'dan Teknecik’te yakıt kalmadı iddialarına yanıt...
Paşa'dan Teknecik’te yakıt kalmadı iddialarına yanıt...
Dünya KOAH Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu açıklama yaptı
Dünya KOAH Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu açıklama yaptı
Emekli binbaşı Adem Çetin hayatını kaybetti
Emekli binbaşı Adem Çetin hayatını kaybetti
Büyük ikramiye yine Bayram abiden
Büyük ikramiye yine Bayram abiden
Ürdün'den Kıbrıs'a acı haberi geldi
Ürdün'den Kıbrıs'a acı haberi geldi
Bafra sahilinde cansız bedeni bulundu
Bafra sahilinde cansız bedeni bulundu
Şentop KKTC'den ayrıldı...
Şentop KKTC'den ayrıldı...
Din İşleri Başkanlığı'ndan mesaj...
Din İşleri Başkanlığı'ndan mesaj...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim