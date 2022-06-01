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Meclis Başkanı Töre, Alayköy İlkokulu'ndaki Dünya Çocuk Günü etkinliğine katıldı

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:00
Meclis Başkanı Töre, Alayköy İlkokulu'ndaki Dünya Çocuk Günü etkinliğine katıldı

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Alayköy İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, okula girişinde okul müdürü Özden Ünbay ve öğretmenler tarafından karşılanan Töre, öğrenciler ile sohbet etti.

Etkinlikte, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamında sıklıkla seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirinin basılı olduğu posterler öğrencilere hediye edildi.

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Meclis Başkanı Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Devletin şefkatli ellerinin her zaman çocukların üzerinde olması gerektiğini” belirtti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Töre, özellikle çevreye karşı öğrencilerin duyarlı olmasını istedi.

Töre, dili, dini, ırkı ne olursa olsun her insanı sevmek gerektiğini söyleyen, bu bilinçle çocukların geleceğe adım atmasını diledi.

Çocukların gelecekte önemli makamlarda da olabileceğine işaret eden Töre, “Gelecekte istikbal sizlerseniz. Ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar parlak olacaktır” dedi.

Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü anımsatan Töre, Kıbrıs Türk halkının da cumhuriyet kurduğunu söyledi ve çocukların bu cumhuriyete her zaman sahip çıkmalarını istedi.

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