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Meclis Başkanı Töre, Adana’da temaslarda bulunuyor 

22 Haziran 2022 Çarşamba 12:45
Meclis Başkanı Töre, Adana’da temaslarda bulunuyor 

Töre, Adana Valiliği ve Yüreğir Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davetli olarak gittiği Türkiye’nin Adana ilinde temaslarda bulunuyor. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Şakirpaşa Uluslararası Havalimanında Adana Valisi Süleyman Elban ve il üst düzey yöneticileri tarafından karşılanan Töre, şehre varışının hemen ardından Adana Valiliği’ni ziyaret ederek Adana Valisi Süleyman Elban ile bir araya geldi. 

Töre, burada Valilik özel defterini imzaladı. 

Yüreğir Belediyesi’ne ziyaret 

Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Adana iline bağlı Yüreğir Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüştü. Ziyarette eski AK Parti Milletvekilleri Metin Külünk ve Suat Önal da yer aldı. 

Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret 

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Başkan Töre, temasları kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesini ziyaret ederek gaziler ile bir araya geldi. 

Töre, burada yaptığı konuşmada 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın önemine değinerek Mehmetçik ile Mücahitin yan yana mücadele vererek bugünlere geldiğini söyledi. 

Töre, verilen bu zorlu mücadelelerden sonra kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. 

-Söyleşiye katılacak

Adana’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde “Mavi Vatan- Kıbrıs” konulu söyleşiye katılacak. 

Başkan Töre, temasları kapsamında yine gün içerisinde Adana Muharip Gaziler Derneğinde gaziler ile bir araya gelecek, Adana Sanayi Odası ve MÜSİAD Adana Temsilciliğini ziyaret edecek. 

Töre’ye temaslarında KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli eşlik ediyor. 

Başkan Töre’nin yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor. 

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Son Güncelleme: 22.06.2022 13:25
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