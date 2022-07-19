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Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz Konukları İçin Resepsiyon Verdi

19 Temmuz 2022 Salı 21:30
Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz Konukları İçin Resepsiyon Verdi

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye davet edilen konuklar onuruna Cumhuriyet Meclisi bahçesinde resepsiyon verdi.

Resepsiyona Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'den ana muhalefet Cumhuriyetçi Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den temsilciler ve bazı milletvekilleri de katıldı.  

Töre, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye’ye atıfta bulunarak “Bir halkız biz” ifadelerini kullandı ve “Bir kez daha 1878’i yaşamak istemiyoruz KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık karakteri olduğunu ifade eden Töre, Avrupa Birliği’nin KKTC’yi kabul etmeme yönündeki tutumunu da eleştirdi.

Türk ordusunun adadan çıkmayacağını belirten Töre, KKTC ve Türkiye’den asla vazgeçmeyeceklerini belirtti ve tüm şehitlere rahmet diledi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 23:49
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