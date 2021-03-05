banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’ı kabul etti

 

05 Mart 2021 Cuma 19:15
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’ı kabul etti
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

banner341
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Divan Başkanlığına üye milletvekilleri Erek Çağatay ve Aytaç Çaluda ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı. 

Kabulde Bakan Pekcan’ın heyetinde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve diğer ilgililer hazır bulundu. 

banner360
Son Güncelleme: 05.03.2021 20:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de 32’si yerel 39 yeni vaka
KKTC’de 32’si yerel 39 yeni vaka
Devletden yardım bekliyorum mesleğim hemşire
Devletden yardım bekliyorum mesleğim hemşire
Tatar: “Kıbrıslı Türklerin de AB'de geleceğini gören bir halk olarak daha fazla alaka ve ilgi beklediğini söyledik”
Tatar: “Kıbrıslı Türklerin de AB'de geleceğini gören bir halk olarak daha fazla alaka ve ilgi beklediğini söyledik”
Başbakan Saner Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Pekcan ve heyetini kabul etti
Başbakan Saner Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Pekcan ve heyetini kabul etti
Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat
Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat
Üstel: “Aşı gelecek, kimse panik yapmasın”
Üstel: “Aşı gelecek, kimse panik yapmasın”
Kılıç: “Maraş’ı tüm insanlığın faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz”
Kılıç: “Maraş’ı tüm insanlığın faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz”
Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için taziye mesajları
Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için taziye mesajları
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
İşte Bakanlar Kurulu kararları
İşte Bakanlar Kurulu kararları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim