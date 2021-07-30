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Meclis Başkanı Sennaroğlu, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

30 Temmuz 2021 Cuma 13:45
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen biliye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Tümgeneral Topaloğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.
Topaloğlu, Türk tarihine de bakıldığında Malazgirt’ten başlayarak, Dumlupınar Zaferi  ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi düşünüldüğünde Ağustos ayının ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti.
Güvenlik Kuvvetleri’nin temas hattındaki Mücahitleri ile Erenköy’den Maraş’a kadar her alanda ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile mavi vatanda egemenlik ve varlığımızı sağlayacak şekilde görevini devam ettirdiğini ifade eden Topaloğlu, Polis Genel Müdürlüğü’nün de ülke içindeki huzur ve güvenliğin sağlanması ve “kimsesizlerin kimsesi olması” yönünde çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
Topaloğlu: “Halkımızın bize verdiği görevi onların huzur ve güvenliği için 7/24 yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

SENNAROĞLU
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, 1571 Kıbrıs’ın fethi, 1958 Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu ve 1976 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu olan 1 Ağustos gününün, tarihsel bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, Kıbrıs’ın fethiyle başlayan adadaki Türk varlığının, İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk halkının toplumsal direnişini örgütleyen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanca mücadelesinin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Sennaroğlu, “Bu gün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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Sennaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ardılı olarak devam eden; ülkemizin güvenliğini, barış ve huzurunu sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve onun kahraman mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Kıbrıs Türk halkı için anlamı büyük olan 1 Ağustos’un yıl dönümünde bir kez daha kararlılığımızı dile getirerek tek güvencemiz olan devletimizden, eşit egemen haklarımızdan, özgürlüğümüzden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”
Kabulde, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve diğer komutanların yanı sıra Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2021 13:58
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