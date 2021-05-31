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Meclis Başkanı Sennaroğlu TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis’in davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00
Meclis Başkanı Sennaroğlu TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis’in davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iade-i ziyaret amacıyla ülkede olduklarını anımsatarak, geçmiş tarihlerde iki komitenin Ankara’da birlikte çalışmalar yaptığını söyledi. 

Satır, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülke arasında yıllara dayanan kardeşlik ve tarihi bağlar olduğunu kaydetti ve KKTC’nin güçlenip gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. 

SENNAROĞLU 

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, her iki ülkenin Dilekçe Komitesi Başkanlarının da kadın olmasının hoş bir tesadüf olduğuna değinerek, bunun, kadınların aktif siyasette yer alması için iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. 

Parlamentolar arasında yapılan bu gibi ziyaretlerin kendilerine güç verdiğine değinen Sennaroğlu, bütün dünyanın çifte standart uygulayarak izole ettiği KKTC’nin tek çıkış kapısı ve dayanaklarının Anavatan Türkiye olduğunu ifade etti. 

Ziyaretlerle dünyaya da güzel bir mesaj verildiğini vurgulayan Sennaroğlu, heyetin KKTC’de yapacağı temasların verimli geçmesini diledi. 

Görüşmede TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu da hazır bulundu. 

Kabulde ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis Başkanlık Divanı Milletvekillerinden Erek Çağatay’ın yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da yer aldı. 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 16:48
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