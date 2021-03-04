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Meclis Başkanı Sennaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'nin Bingöl ilinde yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen askerler için mesaj yayımladı.

04 Mart 2021 Perşembe 18:45
Meclis Başkanı Sennaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'nin Bingöl ilinde yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen askerler için mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

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"Bugün Bingöl’de yaşanan helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu dokuz kahraman gencimizin şehit düştüğünü ve dördünün ise yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Anavatan Türkiye’nin güvenlik ve  bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allahtan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken, güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da şükranlarımı sunarım."

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Son Güncelleme: 04.03.2021 20:26
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