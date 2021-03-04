Meclis Başkanı Sennaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'nin Bingöl ilinde yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen askerler için mesaj yayımladı.
Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
Anavatan Türkiye’nin güvenlik ve bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allahtan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken, güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da şükranlarımı sunarım."