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Meclis Başkanı Sennaroğlu, konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi

20 Temmuz 2021 Salı 00:00
Meclis Başkanı Sennaroğlu, konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi

“KIBRIS TÜRK HALKI YALNIZ DEĞİLDİR…SAYIN ERDOĞAN’IN BURADAKİ VARLIĞI TÜM DÜNYAYA BİR MESAJDIR”  

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki varlığının tüm dünyaya bir mesaj olduğunu söyledi.  

Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi.  

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen resepsiyona başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner,Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve TBMM’ye mensup milletvekilleri ve KKTC’den Milletvekilleri ile diğer davetliler  katıldı.  

Başkan Sennaroğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğe, güvenliğe ve esenliğe kavuşmasının 47. Yıldönümünü kutladıklarını anımsatarak, bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst seviyede ve geniş bir heyetle temsil edildiğini görmenin kendilerine umut ve güven verdiğini belirtti.  

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“20 Temmuz 1974’ün kahramanları olan merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı anmak istiyorum. Onların kararlılığı ve cesareti sayesinde bir halk özgürlük ve güvenliğe kavuşmuş, geleceğine güvenle bakabilmiştir“ diyen Sennaroğlu, bu büyük siyasi iradeyi sahada gerçek kılan, planları hayata geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir kez daha minnet ve şükranlarını sunduklarını kaydetti.  

Sennaroğlu: “Nice Mücahit ve Mehmetçik, canlarını feda etmiş, gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içmiştir. Tümüne Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün burada aramızda olan ve olmayan tüm gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dilerim. “ dedi.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve güçlü ekibinin buradaki varlığının, tüm dünyaya da bir mesaj olduğunu ifade eden Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Halkının yalnız olmadığını, geleceğe umutla, güvenle ve kendinden emin şekilde baktığını kaydederek: “Güçlü Türkiye’nin yanında olduğunun idrakiyle, oldu-bittiler ve masa başı oyunlarına göz yumması söz konusu değildir.” dedi.  

Sennaroğlu, şunları kaydetti:  

“Yeni bir dönemi ve yeni bir vizyonu hayata geçirmenin heyecanı, umudu ve enerjisi ile Kıbrıs Türk Halkı, İki Devletli Çözüm’ü inançla ve tavizsiz şekilde savunacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta ortaya çıkan yeni iradeyi herkesin iyi anlamasını, özellikle de Rum tarafı da ve uluslararası camianın bugüne kadarki tutumlarını gözden geçirmeleri temenni ediyorum.” 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 00:55
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