banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
PCR test ücretleri ile karar Resmi Gazete'de!
Herkes pcr ücretini kendi ödeyecek!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak mı!
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak...
banner376

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.

banner341
Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Benter, Sennaroğlu’na Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde ayrıca Benter, Sennaroğlu’na Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’ne geçişiyle yasal olmayan uygulamalarla el konulan ve sömürülen ata yadigarı Evkaf İdaresi’nin yeniden Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesinin ardından, 15 Nisan 1956 tarihinde Evkaf binasının bahçesinde düzenlenen törenle Türk bayrağının Evkaf şeref direğine çekilmesini gösteren fotoğrafı takdim etti.

Benter’in kabulünde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2021 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden zamlara tepki
İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden zamlara tepki
30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de kutlanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de kutlanacak
27 hayvan üreticisine 500 bin TL hibe
27 hayvan üreticisine 500 bin TL hibe
Baybars'dan PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesine tepki
Baybars'dan PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesine tepki
“Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşüldü
“Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşüldü
Perihan Aziz’in hayatı belgesel oluyor
Perihan Aziz’in hayatı belgesel oluyor
Ercan Havalimanı personeline 3’ncü doz aşıları yapıldı
Ercan Havalimanı personeline 3’ncü doz aşıları yapıldı
Temizlikte örnek daire Gazimağusa Tapu Dairesi
Temizlikte örnek daire Gazimağusa Tapu Dairesi
Adil: “Öğrencilerimizi sadece bir mimar olarak değil doğru bir insan olarak da yetiştiriyoruz”
Adil: “Öğrencilerimizi sadece bir mimar olarak değil doğru bir insan olarak da yetiştiriyoruz”
Rogers’tan PCR testlerinin ücretli yapılmasına tepki
Rogers’tan PCR testlerinin ücretli yapılmasına tepki

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim