Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.
Kabulde ayrıca Benter, Sennaroğlu’na Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’ne geçişiyle yasal olmayan uygulamalarla el konulan ve sömürülen ata yadigarı Evkaf İdaresi’nin yeniden Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesinin ardından, 15 Nisan 1956 tarihinde Evkaf binasının bahçesinde düzenlenen törenle Türk bayrağının Evkaf şeref direğine çekilmesini gösteren fotoğrafı takdim etti.
Benter’in kabulünde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.