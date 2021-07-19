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Meclis Başkanı Senanroğlu olağanüstü birleşimde konuştu

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:45
Meclis Başkanı Senanroğlu olağanüstü birleşimde konuştu

“CUMHURİYET MECLİSİ, EGEMENLİĞİMİZİN VE  ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ VARLIKLARINDANDIR.  BU ÇATI ALTINDAKİ HER HİTAP,  KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİĞİNE VERİLEN BİR DESTEKTİR”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet  Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının   egemenlik ve özgürlüğünün önemli varlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu yüce  çatı altındaki her hitap, her söz,  ziyaret, Kıbrıs Türk  halkının özgürlük ve  egemenliğine verilen bir destektir” dedi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü  birleşiminin açılışında yaptığı konuşmada,  Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının siyasi  iradesinin temsil edildiği kurum  olduğunu belirterek,  bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na  hitabının tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.
  
Sennaroğlu,  “Zor ve nice  fedakarlıklar  sonucunda  devlet sahibi olmuş Kıbrıs Türk halkı,  bu uzun mücadelesinde her daim yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve heyetini yüce Meclisimizde görmekten büyük bir onur ve  memnuniyet duymaktadır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkı adına  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a tekrardan ‘hoş geldiniz’ diyor Anadolu halkına huzurlarınızda sevgi ve saygılarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYA İLAN…”

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Sennaroğlu Erdoğan’ın ziyaretinin güçlü Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, hak ve menfaatlerinin   gasp edilmesine ve görmezden gelinmesine izin  verilmeyeceğini en sarih şekilde dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Sennaroğlu şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı savaşı göçü, yıkımı ve yerinden yurdundan edilmeyi yaşamış ve tüm bunlara rağmen varlığını korumuştur. Her mezalimden, her saldırıdan ve acı tecrübeden  tarihi dersler çıkaran Kıbrıs Türk halkı  1983’ten bu yana kendi devletinin sahibidir.

Cumhuriyet  Meclisi de egemenlik ve özgürlüğümüzün en  önemli  varlıklarından biridir. Bu yüce  çatı altındaki her hitap her söz  ziyaret Kıbrıs Türk  halkının özgürlük ve  egemenliğine verilen bir destektir.

Gerek Rum Yönetimi gerekse AB ve yabancı ülkelerin protesto ve şikayetlerine aldırış etmeden  Kıbrıs Türk halkına  özgürlük ve güvenlik bahşeden 20 Temmuz 1974  Barış Harekatı’nın bu kutlu yıl dönümünde burada olmanız  heyetinizle Cumhuriyet Meclisi’ni onurlandırmanız bizlere güven vermektedir.” 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 19:00
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