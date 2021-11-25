Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kuir Kıbrıs Derneği’ni kabul etti

Görüşmede, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve bazı Meclis yetkilileri de yer alıken, Kuir Kıbrıs Derneği’ni temsilen Ömür Ray, Doğukan Gümüşatam, Öncel Polili ve Eylem Ümit Atılgan hazır bulundu.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Derneğin hazırladığı raporların içeriğinin Sennaroğlu’na aktarıldığı görüşmede, LGBT+’ların yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili çözüm önerilerine ilişkin fikirler paylaşıldı, yasalardaki eksiklikler ve yeni yasa ihtiyacı ele alındı.



RAY: “KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YAPTIK”

Görüşmede konuşan Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray, kendilerini kabülünden dolayı Meclis başkanına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Ray görüşmede, gerek yasal gerekse de eğitim, iş hayatı ve sosyal hayat odaklı uzun süreye dayalı araştırmalar yaptıklarını anlatarak, bu çalışmalardan çıkan sonuçları paylaştı.





Ray’ın ardından söz alan Akademisyen Eylem Ümit Atılgan, yaptıkları yasa taraması çalışmasından bahsederek, yasal boşlukları ve ayrımcılığa neden olabilecek ibareleri tespit ettiklerini söyledi. Atılgan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik olan 12. Protokolün Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmediğini vurgulayarak, bu yönde adım atılmasını talep ettiklerini bildirdi. Atılgan, talep ettikleri en önemli yasal adımın bu olduğunu da vurguladı.



POLİLİ: “HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARŞI BİR PROTOKOL”

Avukat Öncel Polili ise, 12. Protokolün ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili olduğunu kaydederek, “Anayasa’da ayrımcılığa karşı maddeler var. Fakat bunlar ayrımcılığın nasıl önleneceğini söylemiyor. Yol göstermiyor. 12. Protokol devlete öneriler veriyor. Sadece cinsel yönelimle ilgil değil cinsiyet, etnik kimlik, siyasal kimlik gibi alanlarda ayrımcılığa uğrayan herkesi kapsayan bir protokol” dedi.



