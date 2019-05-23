Meclis Başkan Yardımcısı Töre, UBP-HP hükümetinin hayırlı olmasını diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP-HP Hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, halka ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi yasama döneminde komitelerin hızlı çalışmalar yaparak beklenen yasaların ve reformların yapılmasının en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

Töre, kurulan yeni hükümetin Cumhuriyet Meclisine ve siyasete olan güveni yeniden tesis etmesini diledi.

Bir-iki yıllık hükümetler yerine dönemini tamamlayana kadar en az 3 yıl devam eden bir koalisyon hükümeti olmasını, istikrar getirmesini, siyasete olan güveni artırmasını dileyen Töre, sözlerini şöyle tamamladı:



“Milli Kıbrıs davamızda Anavatanımız Türkiye ile uyumlu bir çalışma yürütülmesini ve devletimize sahip çıkılmasını da canı gönülden diliyorum. Rum zihniyeti değişmeyeceğine göre daha fazla zaman kaybetmeden milli davamızın gereği yerine getirilmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır denmesini ve devletimize dört elle sarınılmasını istiyorum.”