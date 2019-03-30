banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.203
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.2464
EURO
6.3264
KTAMS: “Ülke sorma gir hanına döndü"
“ÜLKE SORMA GİR HANINA DÖNDÜ”
Saatler bu gece ileri alınacak
SAATLER BU GECE İLERİ ALINACAK
Kapanan yollar açılmaya başladı
Kapanan yollar açılmaya başladı
Yollar kapandı!!
Yollar kapandı!!!
banner306

Meclis Başkan Yardımcısı Töre Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Meclis Başkan Yardımcısı Töre Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

30 Mart 2019 Cumartesi 07:37
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) ziyaret etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve Mütevelli Heyeti Üyesi Cengiz Kaan’la bir araya geldi.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş’a ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini hediye etti.
RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş da, Zorlu Töre’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın halıya işlenmiş bir portresini hediye etti.
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 10:54
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saatler bu gece ileri alınacak
Saatler bu gece ileri alınacak
KTAMS: “Ülke sorma gir hanına döndü"
KTAMS: “Ülke sorma gir hanına döndü"
Kapanan yollar açılmaya başladı
Kapanan yollar açılmaya başladı
Su taşkınlarında mahsur kalanlar kurtarılıyor
Su taşkınlarında mahsur kalanlar kurtarılıyor
Yollar kapandı!!
Yollar kapandı!!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Töre, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti
Töre, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti
Feci trafik kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Feci trafik kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Posta Dairesi’nden 5 adet PTT matik cihazı daha
Posta Dairesi’nden 5 adet PTT matik cihazı daha
Yeniboğaziçi Belediye Korosu Salı Akşamı Zeki Müreni Anma Konseri Düzenliyor
Yeniboğaziçi Belediye Korosu Salı Akşamı Zeki Müreni Anma Konseri Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim