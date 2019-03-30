Meclis Başkan Yardımcısı Töre Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve Mütevelli Heyeti Üyesi Cengiz Kaan’la bir araya geldi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş’a ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini hediye etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş da, Zorlu Töre’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın halıya işlenmiş bir portresini hediye etti.

