Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Kıbrıs etrafındaki niyet ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Hidrokarbon (doğal gaz) konusunda Anavatan Türkiye’nin kararlı tutumunun Kıbrıs Türk halkına büyük güven verdiğini ifade ederek, “Moral değerlerimizin çok yüksek olmasını sağlayan Anavatanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.
“Milli davamızda geldiğimiz son nokta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin vazgeçilemeyeceğidir” diyen Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.