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Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Alayköy’ü ziyaret etti. 

Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Alayköy’ü ziyaret etti. 

24 Ocak 2020 Cuma 12:34
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti

Töre, ilk olarak Alayköy İlkokuluna giderek Okul Müdürü ve öğretmenlerle sohbet etti. Töre okula Türk bayrağı, KKTC bayrağı ve şair Mustafa Kayabek’in “Benim iki bayrağım var” şiirini içeren kartlar hediye etti.

Meclis Başkan Yardımcılığından verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Hulusi Manisoy’u da ziyaret eden Töre, Manisoy’dan bölge halkı ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Töre, Alayköy Belediyesi’nin yoğun bir belediye olmasına rağmen yöre halkına iyi bir hizmet verdiğini dile getirdi. Köyün ciddi bir gelişme çabası içerisinde olduğunu ve kentleşmeye doğru yol aldığını kaydeden Töre, gelinen aşamada artık Alayköy’ün müzakere masası konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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MANİSOY

Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da Alayköy’ün mozaik bir yapıya sahip olduğunu, Belediyenin, bölge halkı ve bünyesinde bulunan askeri birliklerle işbirliği içerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Manisoy, kendisinin Belediye Başkanı seçilmesinin ardından rozetini çıkararak tüm mesaisini halka hizmet için harcadığını anlattı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, ziyaretleri çerçevesinde Alayköy Polis Karakolunu da ziyaret etti. 

                          
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 15:42
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