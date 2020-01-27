Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini andı

Töre, yayımladığı mesajda İngiliz Sömürge yönetimine karşı miting düzeyinde direniş yapan Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da birçok şehit verdiğini hatırlatarak ya taksim ya ölüm tezinin bugün gerçekleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının KKTC devletine sahip olduğunu kaydetti.