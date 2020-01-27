Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini andı
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle anarak, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini andı
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27-28 Ocak Şehitlerini rahmetle anarak, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
Töre, yayımladığı mesajda İngiliz Sömürge yönetimine karşı miting düzeyinde direniş yapan Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da birçok şehit verdiğini hatırlatarak ya taksim ya ölüm tezinin bugün gerçekleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının KKTC devletine sahip olduğunu kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.