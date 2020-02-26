banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115171
ALTIN
324.409
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9587
EURO
6.6877
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”

Meclis Araştırma Komitesi tarihi geçmiş ilaçlar konusunu görüştü

Meclis Araştırma Komitesi tarihi geçmiş ilaçlar konusunu görüştü

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:00
Meclis Araştırma Komitesi tarihi geçmiş ilaçlar konusunu görüştü
banner337

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ’NİN DEPOSUNDA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHA EDİLECEK OLMASININ ANA NEDENLERİ VE İHMALİN OLUP OLMADIĞINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş ilaçların imha edilecek olmasının ana nedenleri ve ihmalin olup olmadığının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komitesi toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Araştırma Komitesi, gündeminde bulunan ve komite toplantısına davetli olarak katılan, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’ndan Nebile Kırmızılar ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Melek Çakır, konu ile ilgili bilgilerini komiteye aktardı.

banner317
Meclis Araştırma Komitesi, komite raporunun hazırlık aşamasına geldi ve bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısına ayrıca önerge sahibi adına UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldı.

banner335
Son Güncelleme: 26.02.2020 19:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Gençlik Gelişim Merkezi “bir Adım Önde - Kariyer Günleri” Düzenliyor
Girne Gençlik Gelişim Merkezi “bir Adım Önde - Kariyer Günleri” Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı, Rüstemoğlu’nun Vefatı İle İlgili Bugün Ulaşan Raporun Adli Makamlara  iletildiğini Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Rüstemoğlu’nun Vefatı İle İlgili Bugün Ulaşan Raporun Adli Makamlara  iletildiğini Açıkladı
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi var..
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi var..
Başbakan Tatar Anap Genel Başkanı Çelebi’yi Kabul Etti
Başbakan Tatar Anap Genel Başkanı Çelebi’yi Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Özersay BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi
Dışişleri Bakanı Özersay BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Türkiye Aşçılar Ve Şefler Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Plaket
Türkiye Aşçılar Ve Şefler Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Plaket
Kamu-İş yarın yapacağı grevi kaldırdı
Kamu-İş yarın yapacağı grevi kaldırdı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Metehan’da “geri dönme” imkanı yaratılıyor
Metehan’da “geri dönme” imkanı yaratılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim