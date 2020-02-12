Meclis AD-HOC Komitesi “borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisini” görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi, “Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini” görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanarak,“Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini”, davetlilerin de görüş ve önerilerini alarak görüştü.



Komite toplantısına, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Başbakanlık’tan yetkililer de katıldı.UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu ve Kutlu Evren, DP Milletvekili Koral Çağman, CTP Milletvekili Özdil Nami, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldı.