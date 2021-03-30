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Meclis AB Uyum Komitesi Hal Yasasını görüşmeye devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

30 Mart 2021 Salı 17:15
Meclis AB Uyum Komitesi Hal Yasasını görüşmeye devam ediyor
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. 
UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.  Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.
Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel,  Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu,  Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.
“Hal Yasa Tasarısı”, sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınmasını düzenliyor. Tasarıyla bu malların ticaretinin standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet koşulları içinde haller aracılığıyla yapılması hedefleniyor. 

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Tasarı bunun yanında malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesini de içeriyor. 
Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar gibi konular da tasarının ele aldığı konular arasında yer alıyor.

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 17:35
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