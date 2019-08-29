Meclis AB komitesi, tüketicilerle ilgili tasarıyı görüştü

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugün 14.00’te UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplandı.
Komite, gündeminde bulunan “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.
UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığındaki komitenin toplantısına, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Armağan Candan ve Erkut Şahali ile HP Milletvekilleri Jale R. Roger ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.