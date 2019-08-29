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Meclis AB komitesi, tüketicilerle ilgili tasarıyı görüştü

“Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın Meclis komitesindeki görüşmelerine bugün de devam edildi.

Meclis AB komitesi, tüketicilerle ilgili tasarıyı görüştü

“Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın Meclis komitesindeki görüşmelerine bugün de devam edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
Meclis AB komitesi, tüketicilerle ilgili tasarıyı görüştü

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugün 14.00’te UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplandı.              
Komite, gündeminde bulunan “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

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Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılık, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Veteriner Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan temsilciler de katılarak görüş ve önerilerini sundu.
UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığındaki komitenin toplantısına, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Armağan Candan ve Erkut Şahali ile HP Milletvekilleri Jale R. Roger ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.
 

Son Güncelleme: 29.08.2019 16:47
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