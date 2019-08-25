“MEB’deki doğal gaz miktarının jeopolitik değeri yok”

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’deki “Kings Collage” ve Yunanistan’daki “Makedonya Üniversitesi’nde” savunma ve güvenlik bilimleri dallarında akademisyen olarak görev yapan Manos Karayannis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal gaz araştırmaları konusundaki görüşlerine geniş şekilde yer verdi.

Gazetede yer alan söyleşisinde Karayannis, özetle, “MEB’deki doğal gaz miktarının, inanmak istenilenin aksine Avrupa’nın enerji güvenliği açısından büyük biri olmadığını” iddia etti.

Karayannis, Kıbrıs Cumuriyeti hükümetlerinin, doğal gaz arama ve çıkarma sürecine dev şirketlerin katılımının gerekli güvenliği sağlayacağına ve ileri sürülen “Türkiye’nin saldırganlığının” önüne geçeceğine inandıklarını, bunda bir derece başarılı olunsa bile bölgesel bir güç olan Türkiye’yle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Enerji konusunun Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyacağına inanmadığını da ifade eden Karayannis, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm taraflarla iletişim kanallarını açık tutmaları ve silahlı güçlerini kuvvetlendirmeleri gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.