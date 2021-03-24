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MDP:“Yapılan yanlıştan dönün”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) devlet tarafından Pandemi Hastanesine önce “torpille” 31 kişi istihdam edildiği, sonra bu sayının 131’e çıkarıldığı ve bu kişilerin evinde durarak devletin hazinesinden geçinip haksız kazanç elde ettiği iddialarına işaret etti.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:50
MDP:“Yapılan yanlıştan dönün”
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İşe alınan 200 kişiden 130’unun işe gitmediği noktasında birçok iddia bulunduğu kaydedilen MDP açıklamasında, pandemi döneminde dahi oy uğruna ya da başka hesaplarla partizanlık yapılmasının mantık dışı olduğu savunuldu.

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Açıklamada, “Yapılan yanlıştan dönün, eğer dönmezseniz MDP olarak hükümete geldiğimiz andan itibaren devletin imkanları kullanılarak harcanan bir kuruş dahi olsa araştırılacak, araştırılacaksınız. Sonucu ne olursa olsun hükümete geldiğimizde yaptığınız haksızlıkların hesabını sorup, bu milletin olan ama yediğiniz her kuruşun hesabını soracağımızdan emin olun.” ifadeleri kullanıldı.


 

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Son Güncelleme: 24.03.2021 12:51
Anahtar Kelimeler:
MDP
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