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MDP’nden Lefkoşa Türk Belediyesi’ne tebrik, hükümete çağrı

26 Şubat 2021 Cuma 12:30
MDP’nden Lefkoşa Türk Belediyesi’ne tebrik, hükümete çağrı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), pandemi nedeniyle halkın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde Lefkoşa Türk Belediye’sinin (LTB) kendi müzisyenlerine sahip çıkmasından dolayı tebrik etti; aynı duyarlılığı göstermesi için hükümete de çağrıda bulundu.
MDP Gençlik, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner yaptığı açıklamada, normal şartlarda bile ekmeğini taştan çıkaran sanatçıların pandemi nedeniyle eğlence sektörü, özel eğitim merkezleri ve sanat merkezlerinin de kapanmasıyla unutulduğunu kaydederek, “Ekonomik destek ödemelerinden de yararlanamayan sanat emekçileri, adeta kaderine terk edilmiştir” dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur’’ sözünü hatırlatan Seziner, devletin sanata ve sanatçıya verdiği değeri bu süreçte göremediklerini savundu.

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Seziner, şöyle devam etti:
“Bizler Milliyetçi Demorkasi Partisi olarak, Hükümetin hiç yokmuş gibi davrandığı, görmezden gelip adeta sağır ve dilsizi oynadığı Sanat Emekçileri için, bir an önce sorumluluk alıp toplumun can damarlarından biri olan sanatın üreticilerinin de yanında olması gerektiğini Hükümet'e hatırlatır, ivedilikle harekete geçilmesini beklediğimiz ve konunun yakinen takipçisi olacağımızı Tüm Kamuoyu ile paylaşırız.”

 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 13:41
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