MDP’den, ziyaretler gerçekleştiren başbakan ve bakanlara eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), maske mesafe ve hijyen uyarılarında bulunup, yasaklamalar getiren hükümet yetkililerinin ziyaretler gerçekleştirerek, halkın sağlığını tehlikeye soktuğunu iddia ederek, eleştirdi.

MDP, köy gezileri düzenleyen Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Araklı’ya eleştirilerde bulundu.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, devlet yetkililerinin bir taraftan Covid-19 bulaşını engellemek için tedbirler açıklarken, diğer yandan bölge bölge gezerek halkın sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

Açıklamada, “Maske mesafe ve hijyen uyarılarını sosyal medya da dikkat edin diye açıklamalarda bulunan yetkililer kendileri maske mesafe ve hijyen kurallarını unutmuş durumda” denildi.