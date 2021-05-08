MDP’den Kadir Gecesi mesajı

Büsküvütçü, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayım” dediği mesajında, herkesin Kadir Gecesi’ni kutladı.

Dün Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı da kınayan Büsküvütçü, “ Dünyada birçok sorunun olduğu bu günlere rağmen hamdolsun Kadir Gece'mizi idrak ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

