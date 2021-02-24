Mdp’den hükümete çağrı

MDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak, yazılı açıklamasında, devletin krize müdahale edecekse, iş ola değil, gerçekler temelinde özellikle gelir kaybı yaşayan kesimleri ilk planda hedef alması, kişi ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için araçlar geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Devletin kendi insanını, yerli firmalarını özellikle stratejik sektörleri koruma noktasında özel önlemler alması ve kısa, orta ve uzun vadede etkileri analiz ederek detaylı yol haritaları çıkarması gerektiğini ifade eden Ortak, ekonomi çarklarının dönmesini sağlayacak önlemler yanında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan politikaların yan etkilerinden kaçınmak için neler yapılması gerektiğini planlaması gerektiğini belirtti.

“Mevcut durum sandığınızdan çok daha vahimdir ve çok daha ciddiye alınması gerekmektedir” diyen Ortak, alım gücünün her geçen gün düştüğünü, açlık seviyesinin her geçen gün arttığını, iş yerlerinin kapandığını ve işsiz sayısının hızla arttığına işaret etti ve “Neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

Ortak, acilen alınması gereken kararları da şöyle sıraladı:

“Kullanılmış mevcut krediler yapılandırılarak, gerçek ve/veya tüzel ayırt etmeksizin ana para ve faiz ödemeleri 1 yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmelidir.

Mevcut kredilerini yapılandırarak taksit erteleme talebinde bulunan işletmeler, bu 1 yıl içerisinde işten çıkarma yapmayacağına dair taahhüt içeren bir de protokol imzalamalıdır.

Kredi yapılandırma ve vade uzatmalarının anlam kazanabilmesi için konutlarda kredilendirilebilir miktarın % 80’den %90’a çıkartılarak, asgari peşinatın %10’a düşürülmesi, taşıtlarda ise kredilendirilebilir miktarın % 75’ten %85’e çıkartılarak, asgari peşinatın %15’e düşürülmesi gerekmektedir.

Şubat 2020 tarihinden sonra kredileri donuk olan kişi ve işletmeler için kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesi gerekmektedir.

Ödenemeyen çek taahhütlerinde; yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi mührü sonrası yasal olarak en erken 15 (on beş) iş günü içerisinde ödenmesi hususunun en az 120 (yüz yirmi) iş günü olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bankaların kredi verme iştahını artıracak yasal düzenlemeler yapılmalı, özellikle teminat değeri düşük tüketici kredilerinin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını olumsuz etkilemeyecek iyileştirmeler yapılmalıdır.

30 gün gecikmedeki yakın izlemedeki krediler ve diğer alacakların takip edildiği ikinci grup kredilerin 90 gün olarak, 90 gün gecikmedeki tahsil imkanı sınırlı krediler ve diğer alacakların takip edildiği üçüncü grup kredilerin gecikme gün sayısının 120 olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Kullandırılacak her çeşit kredi süreçlerinde kredi kullandırım komisyonunun % 0.05 ile sınırlandırılması, iade çek masraflarının sıfırlanması, cari hesaplardan hesap işletim ücreti alınmaması, kredi erken kapama komisyonu alınmamasını kapsayacak yasal düzenlemeler gerekmektedir.

Kredi Kartı asgari ödeme tutarının 12 ay süreyle %1 olarak uygulanması gerekmektedir.

TGA grup atlatma işlemleri ile hüküm alınmış kredi ve mazbataların 1 yıl süreyle durdurulması gerekmektedir.”