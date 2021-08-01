MDP’den 1 Ağustos mesajı

Büsküvütçü mesajında “1571’de Osmanlı Devleti’nin adayı korsanlardan temizlemeleri ile birlikte başlayan mücadele; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında canı pahasına mücadele etmiş TMT mensubu kahramanlarımızın verdiği mücadele ile devam edip bugün özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin teminatı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin var oluş nedeninin teminatıdır” dedi.

Büsküvütçü mesajına şöyle devam etti:

“Bugün bizlere düşen; İlimde irfanda sporda sanatta bizlere emanet edilen devletimizi en üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam etmektir.



Bu devletin varlığından rahatsız olanların karşısında durmaya devam etmektir. Sonucu ne olursa olsun bu mukaddes topraklar için canını vermiş kanını vermiş kahraman şehit ve gazilerimizin aynı ruhu ve aynı heyecanıyla, çalışmaya devam edeceğiz. Tarih değişir fıtrat değişmez”