Mdp, Şehitleri Anma Ve Zafer Haftası İçin Sokak Etkinlikleri Düzenledi

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “18 Mart Şehitleri Anma ve Zafer Haftası” için iki bölgede sokak programları düzenledi.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Girne ve Lefkoşa çarşısında düzenlenen etkinliklerde, mini sokak tiyatrolarının yanı sıra çevredeki vatandaşlar ve esnafa Çanakkale zaferini sağlayan kahraman Mehmetçiklerin son öğünlerini simgeleyen bir tas hoşaf ve bir parça ekmek ikram edildi.

Açıklamada, “Etkinlikte, ‘Çanakkale Geçilmez’ düsturu ile 104 yıl önce verilen bu destansı mücadelede hayatlarını hiçe sayarak vatanın kurtuluşunu sağlayan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman askerlere Allah’tan rahmet dilendi” denildi; dağıtılan el afişleri ile de, Kıbrıs Türklerinin Çanakkale savaşındaki önemine ve şehitlerine de dikkat çekildiği belirtildi.

(TUĞ/HA)