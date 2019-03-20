Mdp: “nevruz\'un Türk Milletini Birbirine Bağlayan Manevi Bir Bütünleşme Vesilesi Olmasını Temenni Ederim”

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Nevruz’un Türk milletinin bütünleşmesine vesile olması temennisinde bulundu.



Nevruz vesilesiyle MDP’den yayınlanan mesajda, Türk dünyasının ortak bayramı olan Nevruz’un “Türk Milletini birbirine bağlayan manevi bir bütünleşme vesilesi olması temenni” edildi.



Parti’nin, 23 Mart’ta yapmayı planladığı Nevruz kutlamasını ise, Yeni Zelanda’da meydana gelen hadise nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



(ID/HÖ)