Mdp Kamu-iş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kamu-İş’i ziyaret etti.

MDP’den verilen bilgiye göre, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, genel başkan yardımcı İzzet Aydın, MYK Üyeleri Hüseyin Andaç, Hüseyin Özen Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Fuat Türköz Çiner’den oluşan heyet, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, MDP Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Fuat Türköz Çiner, soruları yanıtladı ve seçilmesi durumunda “nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını” anlattı.

(EMR/ŞEB)FOTOĞRAFLI