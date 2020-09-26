Mdp: “guterres-akıncı Görüşmesi Ya Önceden Yapılmalıydı Ya Da Yeni Cumhurbaşkanı Seçildikten Sonra”

Lefkoşa, 26 Ekim 20 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapacağı açıklanan video konferans görüşmesi konusunda endişeli olduğunu belirtti.
gerekmekteydi” dedi.
Sencer, “Sayın Mustafa Akıncı dürüst bir siyasetçi ise, Sayın BM Genel Sekreterine, bu safhada görüşmenin ahlâken yanlış ve seçilecek yeni Cumhurbaşkanı ile (her kim
olacaksa) görüşmesinin doğru olacağını lisan-ı münasip ile bildirmesi
gerekmektedir. Sayın Akıncı; yol haritası bellidir. Şimdi, başkanı olmaya devam etmek istediğiniz cumhura tıynetinizi gösterme fırsatına da sahipsiniz” ifadelerine de yer verdi.
(ÖK)