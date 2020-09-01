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Mdp Genel Başkanı Büsküvütçü: “eğitimde Gerekli Hazırlıklar Yapılmadı”

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitim konusunda gerekli hazırlıkları yapmadığını, zaten sıkıntılı olan eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını savundu.

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Mdp Genel Başkanı Büsküvütçü: “eğitimde Gerekli Hazırlıklar Yapılmadı”
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Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitim konusunda gerekli hazırlıkları yapmadığını, zaten sıkıntılı olan eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını savundu.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, özel okullara giden öğrencilerin her türlü teknolojik imkâna sahip şekilde uzaktan eğitime başlarken devlet okullarında olan öğrencilerin çoğunluğunun imkansızlıklar yaşadığını kaydetti.

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Büsküvütçü, “Uzun zamandır ara verilen eğitim öğretim dönemimiz bugün itibariyle uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Öncelikle uzaktan da olsa eğitim yılına başlamış olan öğrencilerimize hayırlı olsun diyerek zihin açıklığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Salgın sürecinin ilk günlerinde defalarca Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapıp TC Fatih projesi kapsamında hazırladığı ve projenin rafa kalkmasıyla depolara kaldırılan 1,5 milyon tabletten 50 bin âdetini almasını ve ülkemizdeki yazılım şirketleri ile çalışarak uygun programlarla öğrencilere dağıtmasını söylemiştik.” diyen Büsküvütçü, bu yönde hiçbir çalışma yapılmadığını belirtti.

Büsküvütçü, hiçbir çalışma yapmadığını savunduğu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın sorumlu olduğunu kaydederek “Belli zümrelerin çocuklarından başka çocukları düşünmeyen bu zihniyetin, yaşananlardan sonra bu ülke için yapacağı en faydalı iş biran önce istifa etmesidir.  Parası olmayanın eğitim öğretim alamadığı bir ülke kabul edebileceğimiz bir durum değildir.” dedi

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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