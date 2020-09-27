Mdp Genel Başkanı Büsküvütçü Azerbaycan Halkına Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

Lefkoşa, 27 Eylül 20 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaparak Azerbaycan’daki kardeşlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Büsküvütçü, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek “Dualarımız Türk ordusuyla. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Ermenistan’ın cephe hattı boyunca Türk köylerine saldırarak sivil halka zarar verdiğini kaydeden Büsküvütçü, savaş hukuku ve ahlakını hiçe sayan bu hareketin kendilerini şaşırtmadığını belirtti, şöyle devam etti:



“Katledilen Türk olduğunda dünyanın sağır dilsiz oluşu alıştığımız bir durumdur. Konu Türk milletinin hak ve hukukuna geldiğinde en temel insan haklarını bile yok sayan bu anlayış, Türk düşmanlığının tezahüründen başka bir şey değildir. Daha önceki aylarda Kıbrıs Türk insanının dikkatini çekmeye çalıştığımız konunun yeni bir emaresini görüyoruz. Rusya bölgedeki maşaları ile Türk milletine karşı hamleler yapmaktadır. Kuzeyde Ermeniler, güneyde Esad, PKK ve bölgemizde Rumlar üzerinden Doğu Akdeniz karbon yatakları ve enerji nakil hatları ile Avrupa üzerindeki söz hakkını genişletmek istemektedir. Bu durumu fırsat gören ve Rus desteğini arkasına alan Ermeniler kışkırtmalarına devam etmekte, işgal ettiği Azerbaycan topraklarında kalıcı olmaya çalışmaktadır.Tüm bunların ışığında Kıbrıs Türk kamuoyunu yaşanan olayları daha iyi analiz etmeye davet ederken Azerbaycan’da olan hadiselerin aslında çok uzağımızda olmadığını bizleri de yakından ilgilendirdiğini hatırlatırız.”(GÜL) FOTOĞRAFLI