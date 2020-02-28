Mdp Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Şehitlere Rahmet Diledi

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Suriye’de bulunan Türk ordusuna yapılan saldırıda şehit olanlara rahmet diledi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı açıklamada, ülke güvenliği ve bölge istikrarı İçin Suriye’de bulunan Türk ordusuna yapılan saldırıda verilen şehitlerin yüreklerini yaktığını belirterek, Türk milletinin bir parçası olarak gelişmeleri üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Yaşananların hükümet meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir mesele olmadığını dile getiren Büsküvütçü, “Bölgenin ateş çemberi, bizlerin de bu çemberin içinde olduğumuzu, bir kez daha hatırlatırız” dedi.

Büsküvütçü, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu minvalde milli birliğimizi bozmak isteyen art niyetli, provokatif eylemler ve söylemeler içinde olanlara karşı hepimiz uyanık olmak zorundayız.

Zira Rum’un bu gibi durumlarda nasıl bir tutum içinde olacağını gayet iyi biliyoruz.

Yaşanan tarihi olaylar bize Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını göstermiştir.

Bugün de durum değişmemiştir. Bizim bizden başka kimsemiz yoktur.

Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

(AK/HA)