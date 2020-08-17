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Mdp: “ ’doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Kktc’nin  değerini Arttırdığı’  yönündeki Beyanatlar  ancak ‘bezirgÂn Zihniyeti’ Olarak Açıklanabilir”

Lefkoşa, 17 Ağustos 20 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Doğu Akdeniz’deki gerginliğin KKTC’nin  değerini arttırdığı” yönündeki beyanatların,  ancak “bezirgân zihniyeti” olarak açıklanabileceğini savundu ve “Ülke ateş çemberinin kıyısındayken bu vaziyeti bir mutluluk vesilesi olarak görmenin başka bir izahı ancak benzer zihniyete sahip olanlarca bulunabilir” dedi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15
Mdp: “ ’doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Kktc’nin  değerini Arttırdığı’  yönündeki Beyanatlar  ancak ‘bezirgÂn Zihniyeti’ Olarak Açıklanabilir”
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Lefkoşa, 17 Ağustos 20 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Doğu Akdeniz’deki gerginliğin KKTC’nin  değerini arttırdığı” yönündeki beyanatların,  ancak “bezirgân zihniyeti” olarak açıklanabileceğini savundu ve “Ülke ateş çemberinin kıyısındayken bu vaziyeti bir mutluluk vesilesi olarak görmenin başka bir izahı ancak benzer zihniyete sahip olanlarca bulunabilir” dedi.
MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamasında,  KKTC’nin  bir badirenin eşiğinde bulunmasından ve bunun halka getireceği hüzün ve huzursuzluktan endişe duyduklarını ifade etti.

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Hakları sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını kaydeden Sencer, ancak vatanlarının ve halklarının ateşle imtihanından hiçbir şekilde memnun olmayacaklarını da vurguladı.
(ÖZ/HA)
 

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