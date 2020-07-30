Mdp: “bm Barış Gücü’nün Görev Süresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle İstişarede Bulunulmadan Uzatılması Üzücü”

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2537 (2020) sayılı kararı ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile istişarede bulunulmadan uzatılmasının üzücü ve manidar olduğunu söyledi.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, “Devletimizi ‘yok’ sayan bir kurumun bizim gaybubetimizde alınan kararları bizim için hiçbir şekilde bağlayıcı olmadığı gibi herhangi bir işlevliği de sadece bizim hoşgörü ve müsamahakârlığımıza tabidir” dedi.

Sencer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu kadar alenî ve aşikâr bir şekilde varlığımızı inkâr eden, hakkımızda ve devletimizin toprakları hususunda tek taraflı olarak karar alma yetkisini kendinde görebilen bir kurumun güney komşularımızla mevcut sorunlarla ilgili olarak ne kadar adilâne ve hakkaniyetçe karar alması veya öneriler sunması beklenebilir ki?”

(TUĞ/HA)