Mdp 8 Mart Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Milletçi Demokrasi Partisi (MDP) Asena Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” kurulması gerektiği kaydedildi.

“Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Asena Kadın Örgütü olarak, tüm kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına sahip, toplumda saygın, vatanı için üreten bireyler olmalarını diliyor; kadını gerek emek, gerekse beden olarak sömüren tüm odakların karşısında olduğumuzu belirtiyoruz” denilen mesajda, MDP Gençlik Kolları tarafından farkındalık yaratmak için yarın 13.00’te Lefkoşa Bedesten’de sokak tiyatrosu sahneleneceği bildirildi.

(DOĞ/HA)

