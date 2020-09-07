MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 11 Ekim’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay ertelenerek, 2021 Nisan ayında yapılmasının “ülke için en hayırlısı” olacağını kaydetti.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında, YSK başvurularında bile uyarıların dikkate alınmadığını ve toplum sağlığının tehlikeye atıldığını kaydetti.



Resmi aday başvurularının YSK'ya yapıldığının göz önünde bulundurulduğunda erteleme sürecinde Cumhurbaşkanlığı makamına Anayasa gereği Meclis Başkanının vekalet etmesi gerektiğini savunan Büsküvütçü, “Başbakan Ersin Tatar ise, Meclis bu erteleme kararını alırken aynı gün yeni bir hükümet listesi hazırlamalı ve güven oyuna sunmalıdır. Milli mutabakat hükümeti olarak oluşturulacak kabinede, Meclisteki her partiden üye bulunmalı, seçim derdi bir kenara bırakılarak ülkemiz ve insanımız için en doğru kararlar alınmalıdır” görüşünü dile getirdi.