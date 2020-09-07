MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 11 Ekim’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay ertelenerek, 2021 Nisan ayında yapılmasının “ülke için en hayırlısı” olacağını kaydetti.
Büsküvütçü yazılı açıklamasında, YSK başvurularında bile uyarıların dikkate alınmadığını ve toplum sağlığının tehlikeye atıldığını kaydetti.
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 11 Ekim’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay ertelenerek, 2021 Nisan ayında yapılmasının “ülke için en hayırlısı” olacağını kaydetti.