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MDP: “Kriz hükümeti kurulmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülkede artan salgın durumu karşısında “kriz hükümeti” kurulması ve salgın sürecinde siyasi hesap olmadan insanlar için en doğru kararların alınması gerektiğini kaydetti. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
MDP: “Kriz hükümeti kurulmalı”
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülkede artan salgın durumu karşısında “kriz hükümeti” kurulması ve salgın sürecinde siyasi hesap olmadan insanlar için en doğru kararların alınması gerektiğini kaydetti. 
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yazılı açıklamasında, salgının her geçen gün dozajını artırarak halk sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

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“Ülkeye gelen insanlar arasında ayrım yapılarak bazılarının karantinaya alınmadığı ve evlerine gönderildiği ile ilgili şikâyetler partimize ulaşmıştır.  Bu vahim iddiaları Sağlık Bakanlığı ile paylaşıp görevi ihmal edenler varsa,  gerekli işlemlerin yapılmasını istedik.  İddiaların gerçek çıkmaması temennimizdir.  Artan salgın durumu karşısında, seçimlerin 6 ay süre ile ertelenmesi, seçim yapılana kadar Meclis Başkanı’nın bu görevi vekaleten yerine getirmesi ve mecliste olan tüm partiler ile kriz hükümeti kurularak salgın sürecinde siyasi hesap olmadan insanımız için en doğru kararların alınması isteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Siyasilerimizden isteğimiz seçim düşüncesi ile değil halkın hem sağlık,  hem de ekonomik sorunlar karşısında yaşaması muhtemel durumları ortadan kaldıracak adımlar atmasıdır.”
 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 19:44
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