MDP: “Kriz hükümeti kurulmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülkede artan salgın durumu karşısında “kriz hükümeti” kurulması ve salgın sürecinde siyasi hesap olmadan insanlar için en doğru kararların alınması gerektiğini kaydetti.
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yazılı açıklamasında, salgının her geçen gün dozajını artırarak halk sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülkede artan salgın durumu karşısında “kriz hükümeti” kurulması ve salgın sürecinde siyasi hesap olmadan insanlar için en doğru kararların alınması gerektiğini kaydetti.