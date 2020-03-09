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MDP, istismar olayını kınadı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa’da bir lisede yaşanan istismar olayını kınayarak, sorumlularının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

MDP, istismar olayını kınadı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa’da bir lisede yaşanan istismar olayını kınayarak, sorumlularının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:29
MDP, istismar olayını kınadı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa’da bir lisede yaşanan istismar olayını kınayarak, sorumlularının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde sayısı 5 bin  civarında bulunan öğretmen camiası kendi içinde bu çürükleri bir an önce temizlemeli, kutsal öğretmenlik mesleği bu iğrenç olayla yıpratılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

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Öğretmen sendikalarından sert tepki beklediklerini belirten Sencer, konunun örtbas edilemeyecek kadar ciddi olduğunu, zanlılardan birinin sendikadaki görevinden uzaklaştırılması kararının doğru olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun ve halkın rahatlatılması için gerekli hapis cezalarının bir an önce ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini belirten Sencer, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerine düşen görevler olduğunu, öğretmen alımlarında titizlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 14:39
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