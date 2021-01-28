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Mdp Genel Başkan Yardımcısı Ortak, Kapanma Döneminde Gerekli Tedbirlerin  Alınmadığını İleri Sürdü

Lefkoşa, 28 Ocak 21 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak, kapanma döneminde gerekli tedbirlerin  alınmadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:45
Mdp Genel Başkan Yardımcısı Ortak, Kapanma Döneminde Gerekli Tedbirlerin  Alınmadığını İleri Sürdü
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Lefkoşa, 28 Ocak 21 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak, kapanma döneminde gerekli tedbirlerin  alınmadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

Ortak yaptığı yazılı açıklamada, hükümete “Tedbirleriniz nerede?” diye sorarak, evlere kapatılan özel sektör çalışanlarının, esnafın, zanaatkarın aylık sabit giderlerini karşılaması için destek paketinin nerede olduğunu sordu.

Şirket ve kişilerin kredi limitlerinin artırılması, borç  taksitlerinin ötelenmesi veya vergi indirimi
uygulanmasının düşünülüp düşünülmediğini de soran Ortak, yapılandırma ödemelerinin ileri tarihe ertelenmesi konusunda yasal düzenlemeler bulunup bulunmadığını sordu.

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Kapatılan işletmelerin vergi yükümlülükleri konusunda ne yapılacağını da soran Ortak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kapanan  işletmeler için faizsiz kredi desteği, vergi yapılandırması, matrah artırımı, sicil affı gibi kararlar nerede? Ev ve dükkân kiralarında düzenlemeye gerek yok mu? Kira stopaj oranlarının belirli bir süre ile sıfıra indirilmesi ile ilgili herhangi bir karar var mı?  Tahsili gecikmiş alacaklar, çek taahhütleri, kredi faiz oran ve uygulamaları gibi hususlarda yasal düzenlemeler yapmayı ya da bu
insanları bilgilendirmeyi düşünür müsünüz? Yapamıyorsanız, destek alın. Destek almıyorsanız bırakın.
Devlet yönetiyorsunuz.”

(TUĞ/ŞEB)

 

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