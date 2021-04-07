MDP, Dr Fazıl Küçük’e yapılan saldırı hakkında suç duyurusuna bulunduğunu açıkladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Dr. Fazıl Küçük’e yapılan saldırılara ilişkin, konunun Türkiye’de yargıya taşınması ve kişinin ülkeye girişinin yasaklanması için suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi ve hükümeti gereken işlemleri yapmaya çağırdı.

MDP Gençlik, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, yaptığı açıklamada, TRT’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizinin ardından yapılan yorumlara, duygu ve düşünceyi ifade özgürlüğü bağlamında saygı duyduklarını ancak Kıbrıs Türkü’nün ve Türklük Dünyası’nın değerli ve büyük dava adamlarından Dr. Küçük’e yapılan iftiraların en sert şekilde karşısında olduklarını söyledi.



Seziner, “Kıbrıs Türkü üzerinden ve Kıbrıs Türkü için gözünü bile kırpmadan ateşten gömleği giyen Lider Dr. Küçük üzerinden prim yapmaya çalışan” kişinin daha önce benzeri sözleri Mustafa Kemal Atatürk için de söylediğini, bu kişinin Atatürk ve Dr. Küçük’e attığı itirafların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.MDP olarak konunun Türkiye’de yargıya taşınması için Dışişleri Bakanlığı’na ve kişinin ülkeye girişinin yasaklanıp, istenmeyen kişi olarak ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve başvurularının yakından takipçisi olacaklarını bildiren Seziner, mesajının devamında şunları kaydetti:“Dileriz ki KKTC Hükümeti de MDP’nin gösterdiği hassasiyetten nasip alarak Kıbrıs Türkü’nün değerli Liderine yapılan bu hakareti cezasız ve cevapsız bırakmaz. Aksi halde hiç tasvip etmesek de liderimize yapılan bu çirkin saldırı karşısında bir vatandaşımız öfkesine yenilerek hukuk dışı eylemlere girişebilir. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için bahsi geçen şahıs adına gereken cezalandırma ve kararların alınacağını umut ederiz.