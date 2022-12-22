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MDP'den Destek Ziyareti

22 Aralık 2022 Perşembe 16:09
MDP'den Destek Ziyareti

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, geçtiğimiz gün Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninde kürsüye çıkan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söyledi; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” dedi.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullandı. 

Benan'dan sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, seçim döneminde böyle şeyler konuşmayalım'' dedi.

MDP'DEN DESTEK ZİYARETİ

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı H. Mert Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak ve MYK Üyesi Hayrullah Aytekin Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Gürsel Benan, şehit yakınlarının ve gazilerin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise, 'Benan'ın törende yaptığı eleştirel açıklamasından sonra, bazı çevrelerin derneği itibarsızlaştırmak için harekete geçtiklerini öne sürerek, MDP olarak Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanında olduklarını ifade etti.

Benan'ın konuşmasında yanlış bir nokta bile olmadığını, devlet adabına yakışır şekilde tepkisini dile getirdiğini savunan Büsküvütçü sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak burada varlığımızı sürdürüyorsak Müslüman Türk kimliğiyle hala bir devlet çatısı altında varlığımız sürdürebiliyorsak, bunu her şeyden evvel aziz şehitlerimizin vermiş olduğu mücadeleye, sonrasında da sağ kalan gazilerimizin vermiş olduğu mücadeleye borçluyuz. 

 Ülkenin kuruluşundaki yoklukları, zorlukları anlayabilirdik. Ama bugün üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Yarım asrın sonunda hala biz bu sorunları yaşıyorsak kurulduğumuz gündeki şartların daha gerisindeysek o zaman durup burada idarecilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor.

Şehitlerimiz bütün milletimizin şehitleridir. Yalnızca bir partinin, bir zümrenin veyahut da belli bir ideolojik görüşün değil, bugün federasyon yanlısı olanın da, bugün üniter devlet yapısını savunanın da ailesinde muhakkak şehit vardır. Bugün Kıbrıs'ta şehidi olmayan evimiz, akrabası şehit düşmemiş olan insanımız yoktur. 

Bugün şehit anıt mezarları için para bulamayan arkadaşlar, 1974  öncesinde bu mücadelede varlar mıydı? Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturarak
devlet başkanından ziyade amigo gibi sadece sloganlar atarak tribünlere oynayan şahsiyetler, savaş döneminde cephede nöbet tutmuşlukları var mıdır? Yoktur. Neredeydiler acaba? O dönemde üç sene, beş sene gönüllü askerlik yapmış, mücahitlik yapmış. Yanında arkadaşı şehit düşmüş. Kendisi gazi olmuş insanlara da bugün vatan haini bile diyebilecek kadar pervasızlar.

Bu pazar yapılacak olan yerel seçimlerde bu belediye seçimleri olmasına rağmen kalkıp da bunun sanki milli bir davaymış gibi insanların gözüne sokmaları bile zaten kendi yaptıkları ahlaksızlıkların bir tezahürüdür. Hükümet maalesef harami düzeninin temsilcisi gibi  hareket etmekte, memleketin ne kadar değeri varsa hepsini hasıraltı ederek zimmetine geçirmektedir.

 Bugün bunlara ses çıkarttığımız zaman da bizi çeşitli yaftalarla yaftalamaktadırlar. İşte hem şehit aileleri, hem de aynı zamanda dernek başkanı olarak haklı bir serzeniş gösterdiğinizde de, sizleri devletin bölünmez bütünlüğüyle alakalı olarak yıpratıcı konuşma yapmakla suçluyorlar. Devlet büyüklerine karşı niye böyle konuştunuz diyorlar.
Bir devlet, mazisine sahip çıkmasıyla ancak büyük olabilir. Biz eğer şehitlerimiz için bir anıt mezar yaptırtamadıysak, biz hala kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş'ın anıt mezarını da yerine getiremediysek o zaman bu arkadaşların milliyetçiliğinin de sahte olduğunu bariz bir şekilde anlamamız lazım. 

Biz defaatle söyledik, hırsızdan, milliyetçi olmaz diye. Tek dertleri, kendi cepleri olan bu kişilerden anlayış veya hizmet bekleyemeyiz. Çünkü bunların siyasi ahlakı da yoktur. Bunların tek dertleri seçimlerde kazanarak daha fazla ne kadar nemalanırız, daha fazla ne kadar nemalandırırız, daha fazla cebimizi ne kadar doldururuz? zihniyetindir. 

Bugün adamlar kendilerine oy vermeyenleri Brüksel'ci olmakla, Amerikancı olmakla Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olmakla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin karşıtı olmakla itham ediyorlar. 

Bizim partimiz bu hain, harami, ittifakla da hareket etmiyor. Her zaman söylüyoruz. Biz federasyoncu değiliz. Federasyoncu olmadığımızda Kalkıp da bu harami düzenin ortağı olmak zorunda da değiliz. Biz, bildiğimiz hakkı, hakkaniyeti her ortamda söylemeye devam ederiz.

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Son Güncelleme: 22.12.2022 16:17
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