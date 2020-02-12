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MDP, Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i Belirledi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i belirlediğini açıkladı.

MDP, Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i Belirledi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i belirlediğini açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:11
MDP, Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i Belirledi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i belirlediğini açıkladı.
MDP’den yapılan açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimine milli ve manevi değerlerde buluşabilecekleri çatı adayla girmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen sonuç alamadığı, tüm çabalara karşın diğer partilerden milli bir tavır göremediği belirtildi.
Bu bağlamda ülke değerlerine sahip, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ayrımcı siyaset yerine birleştirici siyaset güden, insan ayrımı yapan değil, milleti bir bütün gören milli bir aday ile seçimlerde yer alabilmek için parti içinde muhtemel aday adaylarının değerlendirildiği kaydedildi.
Bu değerlendirmelerde Dr. Fuat Türköz Çiner isminin ön plana çıktığını ifade edilen açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk ay önce kendisine teklifimizi yaptığımızda ülkeye hizmet etmemin gurur vereceğini ve görevden kaçmayacağı cevabını aldık” denildi.

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MDP açıklamasına şöyle devam edildi:
“Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bir bilim insanı olan, siyasetin içinde yozlaşma yaşamadan gelmiş, kendi kültürünün ve tarihinin bilincinde, her şeyden önce ülkem ve insanım diyen, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk Milliyetçisi Dr. Fuat Türköz Çiner’in ülkemizin beklediği özverili çalışma ve halkımızın tamamını kucaklayan bir aday olarak KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılması İçin amansız mücadele vereceğine inancımız tamdır.  
Bütün bunların ışığında ‘sözde’ milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partilere çatı aday konusunu bir kez daha düşünmelerini tavsiye eder, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak her duruma hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”

 

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Son Güncelleme: 12.02.2020 17:16
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