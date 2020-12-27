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MDP Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin son kararlarını eleştirdi

27 Aralık 2020 Pazar 16:32
MDP Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin son kararlarını eleştirdi
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MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİNİN SON KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini bazı işyerlerinin kapatılmasını içeren kararlarını eleştirdi. 

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MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yaptığı yazılı açıklamada, Komite’nin yarından itibaren Cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj-spor salonu, berber salonlarının 21.00’dan sonra kapanması yönündeki kararının, çalışıyor gibi görünmek için alınan bir karar olduğunu savundu.

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılması kararını da eleştiren Sencer, “Restoran ile meyhanenin ne farkı vardır? Birkaç gerçek restoranın haricinde, her yerde, oturur oturmaz humus, çakıstes (veya çakızdez) ve saire ile masa donatılır” dedi.

Sencer, kararların “göstermelik” olduğunu ve herhangi bir maksada hizmet etmediğini savundu.

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Son Güncelleme: 28.12.2020 08:54
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